Эксперты развеяли миф о том, что самые дешёвые авиабилеты продаются по четвергам

На цену влияет множество факторов, таких как спрос и сезонность, а также курс доллара и геополитика. Но вот дня недели в этом списке не оказалось.

Эксперты туристической отрасли не советуют откладывать или планировать покупку авиабилетов именно на четверг, поддаваясь расхожему мифу о том, что в этот день самая низкая цена. На стоимость влияет множество факторов, таких как спрос и сезонность или же курс доллара и геополитика. Но вот дня недели в этом списке не оказалось.

По словам генерального директора агрегатора Biletix Игоря Константинова, полагаясь на календарь, можно лишь предугадать, в какой день цена на билет изменится. Однако в какую сторону — это уже регулируют законы рынка. И, кстати, четверг даже здесь оказался ни при чём.

— Есть интересный момент, когда мы продаём перевозки зарубежных авиакомпаний. Там стоимость перелётов завязана на валюту. По отраслевым стандартам её курс меняется в ночь со вторника на среду. То есть за одну ночь цена может поменяться в одну или другую сторону в зависимости от того, как себя ведёт пара рубль — доллар и рубль — евро, — рассказал эксперт на пресс-конференции во вторник.

А вот по словам PR-директора Aviasales Яниса Дзениса, цена очень сильно зависит от направления. Именно оно диктует спрос на билеты в будни и выходные, который может существенно отличаться. Например, Москва как город делового туризма продаёт большее количество билетов и отельных броней именно с понедельника по пятницу, а другие туристические города будут буквально перенаселены в уикенд, сталкиваясь с будничным затишьем.

— Судя по графику бронирования билетов в Крым, получается, что люди сидят всю неделю и ищут туда билеты. А вот в выходные случаются провалы, потому что все, кому надо было, туда уже улетели, — рассуждает Дзенис.

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