Лукашенко заверил, что договор о Союзном государстве не будет "сломан"

Как отметил белорусский лидер, в случае пересмотра условий договора можно также перечеркнуть всё, "что было сделано за это время".

Белоруссия и Россия будут выстраивать свои союзные отношения исключительно в строгом соответствии с положениями договора о создании Союзного государства. Такое заявление в ходе встречи с госсекретарём Союзного государства Григорием Рапотой сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

— Мы договорились с президентом Путиным о том, что не будем ломать договор. Если мы влезем в ломку договора, то вообще всё разрушим, что было сделано за это время, — заявил белорусский лидер.

Как ещё раз заверил Лукашенко, Москва и Минск не обсуждают вопрос об объединении в одно государство. Обе стороны должны шаг за шагом идти в развитии интеграционных процессов, считает глава Белоруссии.

— Этого (объединяться в одно государство. — Прим. Лайфа) сегодня делать не нужно, даже разговаривать на эту тему. Сегодня нет такой необходимости, — сказал Лукашенко.

Как сообщал Лайф, Путин и Лукашенко дважды встречались в июне. Лидеры двух стран "на ногах" провели переговоры на полях саммита ШОС 14 июня. А в конце месяца президент России посетил церемонию закрытия II Европейских игр в Минске. Новую рабочую встречу анонсировал президент России Владимир Путин. Она должна пройти 18 июля в Санкт-Петербурге.