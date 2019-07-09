Британский 69-летний байкер разбился насмерть в Якутии

По данным полиции, он попал под фуру, потому что не учёл необходимый для безопасности боковой интервал.

В Якутии турист из Великобритании на мотоцикле BMW столкнулся с прицепом-цистерной встречной автомашины Scania. Байкер с множественными травмами скончался на месте.

— Погиб Вавангас Грехон Демитрос из Великобритании. 25 июля ему должно было исполниться 70 лет. Мы познакомились в воскресенье во время экскурсии группы байкеров в Якутске. Они должны были добраться в Магадан, — передаёт РИА "Новости" слова переводчика Александра Пахомова.

По информации УГИБДД МВД России по региону, авария произошла на 325-м километре федеральной автодороги "Колыма". Мотоциклист ехал из города Якутска в посёлок Хандыга Томпонского района. При движении он не учёл необходимый для безопасности боковой интервал и, не справившись с управлением, столкнулся с автомобилем.

Ранее Лайф опубликовал видео, как очевидец спас упавшего на рельсы мотоциклиста за секунду до прибытия поезда.