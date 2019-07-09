Путин поприветствовал участников форума "Бирюса"

Глава государства отметил, что на протяжении многих лет мероприятие объединяет талантливую российскую молодёжь.

Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников Всероссийского образовательного форума "Территория инициативной молодёжи "Бирюса- 2019", который в нынешнем году получил федеральный статус. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что на протяжении многих лет форум объединяет талантливую, энергичную молодёжь из разных регионов России. Он назвал мероприятие площадкой для поиска соратников и единомышленников для реализации задуманного.

Путин указал и на насыщенную программу форума. В рамках "Бирюсы" проходят дискуссии и круглые столы с известными учёными, политиками, предпринимателями, а также множество общественных, культурных и спортивных мероприятий. Участники форума обсуждают ряд важных задач: развитие Красноярского края и других регионов Сибири, укрепление энергетического потенциала страны, подготовка современных управленческих кадров, определение приоритетов молодёжной политики.

Президент считает важным, что каждый участник "Бирюсы" может выбирать интересующую его тему и предлагать свои подходы для решения существующих проблем.

— Уверен, что время, проведённое на "Территории инициативной молодёжи", вы используете с максимальной пользой для себя: для повышения своих профессиональных компетенций, приобретения перспективных деловых и личных контактов, для замечательного отдыха на живописных берегах Красноярского водохранилища, — добавил глава государства.

Ранее стало известно, что финалистом проекта "Цифровой прорыв", который проходит в рамках форума "Территория смыслов", стал 76-летний конкурсант.