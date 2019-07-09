На Украине назначили проверку телеканала из-за его идеи провести телемост с РФ

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Студия телеканала NewsOne. Фото © Instagram / newsone_tv

Ранее его работникам начали угрожать, а идею телемоста с Москвой осудили действующий и бывший президенты Украины.

Телеканал NewsOne подвергнется внеплановой проверке со стороны Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Причиной стала инициатива телеканала провести телемост со студией канала "Россия 1" в Москве.

Во время эфира на YouTube-канале ведомства член Национального совета Сергей Костинский рассказал, что, если со стороны телеканала будет доказано разжигание межнациональной розни, это будет уже вторая санкция к организации, тогда через суд NewsOne может быть лишён лицензии.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал телемост Россия — Украина дешёвым и опасным пиар-ходом. Против такого диалога выступили украинские националисты и в партии Петра Порошенко.

Сам телеканал отменил телемост с Россией из-за угроз. А всех — от владельца NewsOne до ведущего, сообщившего о телемосте, — вызвали в прокуратуру для дачи показаний.

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