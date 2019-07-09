Томские приставы арестовали за долги почти 100 тонн пива

Производителю в дальнейшем предложат продавать арестованное пенное в счёт погашения задолженности.

Судебные приставы в Томской области арестовали почти сто тонн пива одной из местных компаний, которая задолжала в бюджеты разных уровней более ста миллионов рублей. Об этом сообщает региональное УФССП.

— В одной из организаций по производству алкогольных напитков в Кожевниковском районе в счёт погашения налоговых платежей наложен арест почти на 92 тонны пива, — уточнили в региональном управлении УФССП.

Ранее приставы арестовали Lexus LX 570 и бортовой прицеп организации. В управлении добавили, что должнику предложат продавать арестованное пенное в счёт погашения задолженности.

Ранее сообщалось, что российские учёные создали полезное пиво, после которого не бывает похмелья.