Синоптики из-за дождей объявили жёлтый уровень опасности в Москве и области

Гидрометцентр РФ на этой неделе со среды до утра пятницы объявил жёлтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье. Это следует из прогностической карты, опубликованной на сайте метеорологической службы.
— Уровень интенсивности опасных явлений — жёлтый: погода потенциально опасна, — уточняется в сообщении.
Это период продлится с 9:00 10 июля до 9:00 12 июля. Как сообщают синоптики, днём 10 июля температура воздуха в столице будет варьироваться от 18 до 20 градусов тепла, в области — от 17 до 22 градусов. Местами возможен дождь. Порывы ветра будут достигать до 15 м/с.
Ранее синоптики Гидрометцентра рассказали, когда ждать самых жарких дней лета.
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