Эксперты назвали причину массовой гибели пчёл в Удмуртии

По мнению ветеринаров, насекомые отравились химическими веществами, которыми удобряли растения.

Управление ветеринарии Республики Удмуртия установило причину массовой гибели пчёл в регионе. Виноваты в этом химикаты на полях.

— По официальным данным, на сегодняшний день падёж пчёл зарегистрирован на 33 пасеках в личных подсобных хозяйствах в семи районах: Алнашский, Вавожский, Воткинский, Кизнерский, Малопургинский, Увинский, Шарканский, — говорится в сообщении управления.

По факту массовой гибели полезных насекомых, являющихся собственностью местных пасечников, возбуждено административное расследование в отношении неопределённого круга лиц.

— По предварительным данным, пчёлы отравились химическими веществами, используемыми для обработки растений. Для установления возможного отравления пчёл пестицидами и гербицидами материал необходимо направлять в ФГБНУ "ФЦТРБ-ВНИВИ" города Казани, — сообщает ветеринарная служба Удмуртии.

Отметим, в июне этого года аналогичные случаи падежа пчёл были зафиксированы в Липецкой и Курской областях. Тогда эксперты также предположили, что причиной массовой гибели насекомых стали химикаты. Отмечалось, что пчеловодов своевременно не информировали о месте и характере химических обработок посевов.

Ранее Лайф сообщал, что российские пограничники не пустили в страну контрабанду в виде 800 украинских пчёл-нелегалов. Мужчина вёз их в контейнере из Киева, однако не смог предоставить документы при пересечении границы с РФ.