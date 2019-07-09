Журналиста из Якутии вызвали в суд из-за "злоупотребления свободой информации"

Журналиста еженедельника "Якутск вечерний" Михаила Романова вызвали в суд. На заседании рассмотрят дело об административном правонарушении, согласно которому корреспондента обвиняют в "злоупотреблении свободой информации". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на городской суд Якутска.

— Судья Якутского городского суда рассмотрел административный материал в отношении Романова Михаила, предусмотренный статьёй о злоупотреблении свободой информации (ч. 3 ст. 13.15 КоАП РФ)... Определил принять дело об административном правонарушении к своему производству и назначить данное дело к судебному разбирательству на 25 июля, — говорится в сообщении суда.

Журналист стал автором материала о научном сотруднике Северо-Восточного федерального университета, которого якобы похитили и избили сотрудники ФСБ. В начале июля в редакцию пришёл участковый уполномоченный майор Рушан Алимов, который попросил Романова проехать с ним в участок для дачи показаний. Журналист в свою очередь отказался, из-за чего на него составили протокол о неподчинении законным требованиям представителя власти.

В свою очередь в управлении МВД по Якутии пояснили, что участковый действовал в рамках служебных полномочий. Он сообщил Романову, что на него составлено дело об административном правонарушении и нужно дать показания. Тот ссылался на занятость, просил перенести встречу и поступал так несколько раз. В итоге он дал показания только спустя несколько дней.

Меж тем заместитель главного редактора издания Виталий Обедин отмечает, что участковый, говоря о материале об избиении научного сотрудника, обратил внимание, что некоторые высказывания Романова не имеют какого-либо фактического подтверждения.