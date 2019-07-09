Сталкеры собирали чернику в зоне отчуждения Чернобыля для продажи

Нарушители насобирали по 15 килограммов ягод, которые они планировали вывезти за пределы закрытой территории.

В зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции поймали две группы сталкеров и двух сборщиков ягод. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Киевской области.

— На днях полицейские обнаружили две группы сталкеров в городе Припять и двух мужчин, занимавшихся нелегальным сбором ягод, — рассказали в управлении.

Среди экстремальных туристов — пятеро украинцев и четверо граждан Казахстана. В отношении сталкеров были составлены административные протоколы, им грозит штраф.

Сборщиками ягод оказались двое жителей Киевской области. У них обнаружили по 15 килограммов черники, которую они пытались отправить за пределы зоны отчуждения. В отношении любителей ягод завели два уголовных дела по статье "Нарушение требований режима радиационной безопасности". Им грозит до трёх лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Чернобыльской зоне отчуждения задержаны трое сталкеров.