Сталкеры собирали чернику в зоне отчуждения Чернобыля для продажи

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Фото © Facebook / Поліція Київської області

Нарушители насобирали по 15 килограммов ягод, которые они планировали вывезти за пределы закрытой территории.

В зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции поймали две группы сталкеров и двух сборщиков ягод. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Киевской области.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/pol.kyivregion/?__xts__%5B0%5D=68.ARBArwKohGfc6Z3yjIkqGkNnkPVIITwGUrQuvStpqMvgu-WxhuspBh2xiPj_mbxk7NKtOt4n5_2wVnAvnEd8d37RpME5xdg0ZsB-238urLGho69duVN63PzKtFFrDPsRgRTVYZtjW398EWAYVKgoXA-5VFRODk_xx-DqqQo45lzMqzRHWYIuaoj9PhyOeDUeeact6F9fbZpful5mpDScHcoNQJQ4ALoGUfT_jtbs10Z06AdwjnKErCzjGnNx4cQ3-5X-eZaRRaNKJoVx-n_ga8N-EbXeDdaNxBKoGTE9yAqKQW9BxOqI-bcCwhhMJMsfwfF-GyrBPEPen4tZz27FZj1XSg&__tn__=k%2AF&tn-str=k%2AF" target="_blank">Поліція Київської області</a></p>

— На днях полицейские обнаружили две группы сталкеров в городе Припять и двух мужчин, занимавшихся нелегальным сбором ягод, — рассказали в управлении.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/pol.kyivregion/?__xts__%5B0%5D=68.ARBArwKohGfc6Z3yjIkqGkNnkPVIITwGUrQuvStpqMvgu-WxhuspBh2xiPj_mbxk7NKtOt4n5_2wVnAvnEd8d37RpME5xdg0ZsB-238urLGho69duVN63PzKtFFrDPsRgRTVYZtjW398EWAYVKgoXA-5VFRODk_xx-DqqQo45lzMqzRHWYIuaoj9PhyOeDUeeact6F9fbZpful5mpDScHcoNQJQ4ALoGUfT_jtbs10Z06AdwjnKErCzjGnNx4cQ3-5X-eZaRRaNKJoVx-n_ga8N-EbXeDdaNxBKoGTE9yAqKQW9BxOqI-bcCwhhMJMsfwfF-GyrBPEPen4tZz27FZj1XSg&__tn__=k%2AF&tn-str=k%2AF" target="_blank">Поліція Київської області</a></p>

Среди экстремальных туристов — пятеро украинцев и четверо граждан Казахстана. В отношении сталкеров были составлены административные протоколы, им грозит штраф.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/pol.kyivregion/?__xts__%5B0%5D=68.ARBArwKohGfc6Z3yjIkqGkNnkPVIITwGUrQuvStpqMvgu-WxhuspBh2xiPj_mbxk7NKtOt4n5_2wVnAvnEd8d37RpME5xdg0ZsB-238urLGho69duVN63PzKtFFrDPsRgRTVYZtjW398EWAYVKgoXA-5VFRODk_xx-DqqQo45lzMqzRHWYIuaoj9PhyOeDUeeact6F9fbZpful5mpDScHcoNQJQ4ALoGUfT_jtbs10Z06AdwjnKErCzjGnNx4cQ3-5X-eZaRRaNKJoVx-n_ga8N-EbXeDdaNxBKoGTE9yAqKQW9BxOqI-bcCwhhMJMsfwfF-GyrBPEPen4tZz27FZj1XSg&__tn__=k%2AF&tn-str=k%2AF" target="_blank">Поліція Київської області</a></p>

Сборщиками ягод оказались двое жителей Киевской области. У них обнаружили по 15 килограммов черники, которую они пытались отправить за пределы зоны отчуждения. В отношении любителей ягод завели два уголовных дела по статье "Нарушение требований режима радиационной безопасности". Им грозит до трёх лет лишения свободы.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/pol.kyivregion/?__xts__%5B0%5D=68.ARBArwKohGfc6Z3yjIkqGkNnkPVIITwGUrQuvStpqMvgu-WxhuspBh2xiPj_mbxk7NKtOt4n5_2wVnAvnEd8d37RpME5xdg0ZsB-238urLGho69duVN63PzKtFFrDPsRgRTVYZtjW398EWAYVKgoXA-5VFRODk_xx-DqqQo45lzMqzRHWYIuaoj9PhyOeDUeeact6F9fbZpful5mpDScHcoNQJQ4ALoGUfT_jtbs10Z06AdwjnKErCzjGnNx4cQ3-5X-eZaRRaNKJoVx-n_ga8N-EbXeDdaNxBKoGTE9yAqKQW9BxOqI-bcCwhhMJMsfwfF-GyrBPEPen4tZz27FZj1XSg&__tn__=k%2AF&tn-str=k%2AF" target="_blank">Поліція Київської області</a></p>

Ранее сообщалось, что в Чернобыльской зоне отчуждения задержаны трое сталкеров.

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