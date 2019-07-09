Москалькова выразила недоумение из-за слов священника о "слабости женского ума"

Омбудсмен отметила, что женщины не выпячивают свой интеллект, а прощать Смирнова за высказывание будет Бог.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что слова священника Дмитрия Смирнова, высказавшегося, что "женщины слабее умом мужчин", вызывают чувство протеста и недоумение в современных реалиях.

— [Это заявление Смирнова] вызывает чувство протеста и, конечно, недоумение в сегодняшнем мире, когда 90% среднего и малого бизнеса ведут женщины, когда интеллектуальная часть — это педагоги, большая часть — женщины, — приводит РИА "Новости" слова уполномоченного.

Москалькова напомнила также, что в следственных органах более половины сотрудников — женщины.

— Интеллект женщины заключается в том, чтобы его не выпячивать, поэтому пусть Господь простит ему его высказывание, — добавила Москалькова.

Слова протоиерея Дмитрия Смирнова на радио "Радонеж" о том, что женщины в большинстве "слабее умом мужчин", прокомментировали в РПЦ. Там заявили, что Русская православная церковь не ставит своей задачей определение того, кто умнее — женщины или мужчины. Это уникальные божественные творения, которые вносят свой уникальный вклад в развитие общества.