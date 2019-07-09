Эксперты рассказали, заменят ли Азербайджан и Армения Грузию российским туристам

Из-за напряжённости в отношениях двух стран и последующей приостановки рейсов путешественники стали выбирать альтернативные маршруты. Варианты оказались неожиданными.

Большинство российских туристов, которые планировали полететь в Грузию, предпочли вовсе отказаться от поездки и не стали пользоваться предлагаемыми вариантами стыковочных рейсов. Об этом аналитики рынка рассказали сегодня на пресс-конференции в Москве. Ожидаемого при этом спроса на Азербайджан и Армению пока тоже не произошло, отмечают эксперты.

— Сейчас путешественники либо решают остаться дома, либо выбирают альтернативные направления, причём в выигрыше остаётся Российская Федерация, — рассказывает PR-директор Aviasales Янис Дзенис. — Летят в Краснодарский край и Крым. Турция — тоже сопоставимое направление. Туда тоже (как и в Грузию. — Прим. ред.) не нужна виза, там есть горы и похожие развлечения. Ко всему прочему, это просто и относительно дёшево.

Возвращаясь к вопросу Азербайджана и Армении, Дзенис указал, что эксперты ожидали роста по этим направлениям в качестве пересадочных пунктов. То есть полюбивший Грузию российский турист, как предполагалось, будет добираться прямыми рейсами до Еревана и Баку, а уже оттуда — до Тбилиси, Батуми или Кутаиси. Но и эти прогнозы не оправдались.

— Казалось бы, можно ожидать роста и по Владикавказу или роста бронирований у Air Baltic, Belavia, Azal — это те варианты, которыми можно долететь до Грузии, но этого не случилось, — отмечает эксперт.

Таким образом, Грузия остаётся направлением для так называемых хеви-юзеров, которые просто вынуждены искать варианты перелёта по маршрутам из городов России. В эту категорию входят и жители этой страны, которые по каким-то причинам летают в Москву (например, трудовая миграция). Однако до сих пор остаются и фанаты этого направления, которые летят туда с пересадками через Минск, Ереван, Стамбул и Баку.

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал указ о прекращении авиасообщения с Грузией с 8 июля из-за угрозы безопасности россиян. Общий ущерб от прекращения полётов между двумя странами в Грузии оценили в 200–300 миллионов долларов.

Ранее стало известно, что из Грузии в Россию вернулись все туристы, отдыхавшие по путёвкам. Кроме того, россияне аннулировали 80% гостиничных броней на грузинские курорты.