Работнице челябинской пекарни оторвало руку

По неподтверждённой информации, для 40-летней женщины это был первый рабочий день в должности пекаря.

В одной из пекарен Челябинска сотруднице оторвало руку по локоть при работе у тестомеса. Пострадавшая в тяжёлом состоянии доставлена в больницу № 9. Об этом сообщила пресс-секретарь мэрии Анна Фалалеева.

— Женщина получила травматическую ампутацию на уровне плеча. Грубо говоря, по локоть. Время ожидания бригады скорой помощи составило шесть минут, — рассказала представитель городской администрации.

При этом, по данным местных СМИ, для 40-летней женщины это был первый рабочий день в должности пекаря. Она могла нарушить технику безопасности.

Ранее сообщалось, что двухлетнему мальчику оторвало палец в игровой комнате торгового центра в Уссурийске.