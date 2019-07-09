Песков заявил, что решение по санкциям против Грузии пока не принято

Он подчеркнул единодушную "жёсткую реакцию российских парламентариев" в этом вопросе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что кабинет министров и глава государства Владимир Путин ещё не приняли решение по поводу санкций против Грузии.

Ранее депутаты Госдумы РФ приняли заявление, в котором рекомендовали Правительству РФ рассмотреть вопрос применения экономических санкций в отношении Тбилиси и представить соответствующие предложения президенту.

Песков отметил единодушную "жёсткую реакцию российских парламентариев", но всё же отметил, что решение остаётся за правительством и президентом.

— Решение, как вы знаете, принимается правительством и в конечном [итоге] президентом страны. Пока решение не принималось. Мы сразу вас проинформируем, — сообщил журналистам пресс-секретарь президента.

Ранее Лайф сообщал, что правительство рассмотрит возможность введения запрета на импорт вина из Грузии.