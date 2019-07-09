Лукашенко заявил, что не собирается "что-то тайно решать" с Путиным на Валааме

По словам белорусского лидера, конспирология оппозиционных журналистов беспочвенна. Планируется обычная поездка в монастырь.

Запланированное посещение Валаама президентом Белоруссии Александром Лукашенко и российским лидером Владимиром Путиным не является секретным мероприятием, на котором якобы главы двух стран будут что-то тайно решать, как об этом писала белорусская оппозиционная пресса. Такое заявление сделал сам Александр Лукашенко во время встречи с госсекретарём Союзного государства Белоруссии и России Григорием Рапотой.

— Уже все газеты у нас, особенно оппозиционные: что они будут тайно решать на Валааме? Да мы не собираемся на Валааме что-то тайно решать. Это президента России предложение показать мне. Это наша православная святыня, я там просто должен побывать, — сказал Лукашенко.

В то же время появление подобных слухов Александр Лукашенко связывает с тем, что в настоящий момент отсутствует какая-либо информация о ходе переговоров по дальнейшей интеграции Белоруссии и России.

— Но коль нет подвижек, мы ничего не говорим, тогда это [рассматривается] как конспирология, — добавил Лукашенко.

Как сообщал Лайф, Путин и Лукашенко дважды встречались в июне. Новую рабочую встречу анонсировал президент России Владимир Путин. Она должна пройти 18 июля в Санкт-Петербурге. Также запланирована та самая совместная поездка президентов на Валаам, куда, как в шутку заметил Лукашенко, два лидера поедут молиться.