В Кремле выразили сожаление, что телемост между Москвой и Киевом не состоится

Дмитрий Песков уверен, что идея такого диалога не была преждевременной, в общении рождается истина.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал хорошей идеей телемост между студиями украинского телеканала NewsOne и российского телеканала "Россия 1" и выразил сожаление, что такой диалог не состоялся.

— Мы, безусловно, сожалеем, что телемост не состоялся... Считаем, что это была очень правильная инициатива двух телеканалов... По всей видимости, украинская сторона не готова к этому, — сказал Песков журналистам.

На вопрос о том, не была ли инициатива диалога Москвы и Киева преждевременной, Песков ответил отрицательно.

— Общение людей никогда не может быть преждевременным... это самое правильное, это то общение, в котором рождается истина, — добавил пресс-секретарь президента.

Идею телеканалов NewsOne и "Россия 1" о телемосте "Надо поговорить" осудили действующий президент Украины Владимир Зеленский и бывший глава государства Пётр Порошенко.

После серии угроз в адрес сотрудников телеканала и их родственников телеканал отменил телемост, его сотрудников вызвали в прокуратуру для дачи показаний. Сегодня стало известно, что NewsOne подвергнется внеплановой проверке.