Кремль прокомментировал утечку писем британского посла с критикой Трампа

В телеграммах дипломат называл президента США неумелым и предсказывал позорное завершение его карьеры.

В истории с утечкой секретных дипломатических писем посла Великобритании в США Кима Дэррока должны разбираться Вашингтон и Лондон. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Это история между Вашингтоном и Лондоном, и пусть эти две столицы разбираются с ней. Это не наша история, — сказал Песков на просьбу прокомментировать инцидент.

Напомним, Дэррок называл Трампа неумелым и некомпетентным в дипломатических телеграммах, адресованных Правительству Британии. В сообщениях посол предсказывал, что карьера американского президента "может закончиться позорно". Дипломатическая переписка попала в Сеть и вызвала бурную реакцию со стороны Трампа. Американский лидер заявил, что Вашингтон "больше не будет иметь дела" с британским послом.

Ранее сегодня сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила "полную поддержку" попавшему в немилость к Трампу дипломату.