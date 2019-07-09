Эксперт: Для иркутских коммунистов партийная солидарность выше интересов народа

Позиция местного обкома КПРФ по укрывательству арестованного чиновника наводит тень на всю партию и обрекает её на гнев со стороны избирателей.

Вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Фёдорова раскритиковала действия Иркутского обкома КПРФ, который выразил протест против ареста министра лесного комплекса региона Сергея Шеверды. Напомним, что его обвиняют в назначении незаконных рубок в государственном природном заказнике "Туколонь". По версии следствия, из-за действий Шеверды окружающей среде был нанесён ущерб на сумму около 748 млн рублей. Однако предварительные выводы следствия коммунистов, похоже, мало интересуют.

— Это классический пример такой партийной солидарности коммунистов, — комментирует политолог. — То есть они закрывают глаза на реальные факты, выдвинутые обвинения и даже на то, что вопрос-то, в связи с которым арестован этот чиновник, чувствительный и важный для региона. Выходит, что выше интересов миллионов людей они ставят свою партийную солидарность и просто не хотят соблюдать закон.

Эксперт считает, что коммунисты серьёзно рискуют, поддерживая Шеверду, поскольку этот шаг может больно ударить по репутации всей партии. Их позиция кажется ещё более уязвимой с учётом того, что в России в последнее время наблюдается любопытная тенденция — люди совершенно не хотят мириться с коррупцией и чиновничьим произволом. По словам политолога, люди не потерпят вот такую "солидарность в высших кругах", если она проявляется вопреки интересам граждан и вопреки закону.

— В обществе на это уже накопилась огромная аллергия. Поэтому я считаю, что любые примеры вот такого укрывательства и защиты чиновниками друг друга на основании партийной принадлежности или каких-то дружеских связей у людей будут вызывать только недовольства, и совершенно справедливые, — добавила собеседница Лайфа.

Напомним, что 6 июня в Москве был задержан министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда.

По версии следствия, чиновник вместе с сообщниками незаконно назначил, согласовал и провёл сплошную санитарную рубку в государственном природном заказнике регионального значения "Туколонь" Казачинско-Ленского района Иркутской области. Из-за действий Шеверды окружающей среде был нанесён ущерб на сумму около 748 миллионов рублей.