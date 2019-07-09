Госдума поддержала введение санкций против Грузии

Специальные экономические меры могут коснуться поставок вина, газированной воды, туризма и многого другого.

Депутаты Госдумы поддержали введение специальных экономических мер против Грузии и рекомендовали российскому правительству рассмотреть их целесообразность. Кроме того, парламентарии призывают кабмин представить соответствующие предложения президенту страны.

Они отмечают, что меры могут коснуться поставок вина и газированной воды, туризма, таможенных пошлин и финансовых и внешнеэкономических операций. Депутаты ГД предлагают, чтобы санкции носили временный характер.

Накануне в комитете Госдумы по международным делам заявили, что поддерживают инициативу прекратить поставки ряда грузинских товаров в Россию, среди которых газированная вода и вина.

Ранее Лайф рассказывал, какие убытки понесёт грузинская экономика в случае потери рынка сбыта в России. Один ущерб от запрета на ввоз вина составит 126,5 млн долларов. Нужно учитывать, что ещё 200–300 миллионов долларов составит ущерб от запрета на авиасообщения между Россией и Грузией.