Два самолёта столкнулись в аэропорту Амстердама

ЧП произошло во время буксировки авиалайнеров, которые должны были вылететь в Мадрид и Лондон.

Два пассажирских самолёта столкнулись около терминала в аэропорту Схипхол в Амстердаме. Речь идёт о Boeing 737-800 и Airbus A320, принадлежащих авиакомпаниям EasyJet и KLM.

По данным местных СМИ, ЧП произошло во время буксировки самолётов. Лайнер авиакомпании KLM должен был вылететь в Мадрид, а "боинг" EasyJet — в Лондон. При столкновении была повреждена хвостовая часть последнего, однако заменить на рейсе решили оба воздушных судна. Пассажиров отправят на других лайнерах.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Токио столкнулись грузовой Boeing 767 и самолёт FedEx.