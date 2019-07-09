В новосибирской женской колонии открыли зал для шейпинга и йоги

Его оформили в спортивном стиле и оснастили специальным инвентарём для индивидуальных и групповых занятий.

В женской исправительной колонии № 9 Новосибирска открыли зал для фитнеса. Заключённые смогут заниматься шейпингом, йогой и аэробикой. Многие из них уже заинтересовались новшеством и записались на занятия.

— Зал оформлен в спортивном стиле, оснащён инвентарём для групповых и индивидуальных занятий, а также установлен теннисный стол, — сообщается на сайте ГУФСИН РФ по региону.

Отмечается, что для удобства работы спортзала разработали график занятий по разным направлениям. Кроме обычных занятий там будут проводить и индивидуальные для людей с ограничением физической нагрузки.

Ранее Лайф сообщал, что в Таджикистане 13 заключённых насмерть отравились хлебом.