Трёх членов ИГИЛ осудили за подготовку терактов в Москве и Подмосковье

Суд приговорил преступников к лишению свободы сроком от 10 до 15 лет в колониях строгого режима.

Московский окружной военный суд вынес обвинительный приговор в отношении трёх граждан, которые планировали совершить теракты в Москве и Московской области. Они состояли в рядах группировки ИГИЛ*. Все трое приговорены к длительным срокам лишения свободы, которые будут отбывать в колониях строгого режима.

— Суд постановил признать подсудимых виновными и назначить наказание Анзору Тлупову в виде 13 лет, Бахтовару Туйчиеву — 15 лет, Манучехру Туйчиеву — 10 лет, — сказал судья.

Согласно обвинительному заключению, мужчины нарушили большой список уголовных статей: "Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств", "Организация террористического сообщества и участие в нём", "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации", "Террористический акт", "Содействие террористической деятельности".

Отметим, по данным стороны обвинения, осуждённые готовили несколько терактов на территории Москвы и Московской области. Боевики были задержаны в момент уничтожения улик и компонентов для производства взрывчатых веществ.

Как сообщал Лайф, в конце июня стало известно о ликвидации боевика ИГИЛ в Саратове. Он планировал теракты в регионе. Об этом вовремя стало известно правоохранительным органам. Во время задержания мужчина оказал вооружённое сопротивление и был нейтрализован бойцами спецподразделения ФСБ России.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.