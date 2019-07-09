В России создали систему, которая снизит вероятность авиакатастроф

Новинка позволит избежать обледенения самолётов и вертолётов при низкой температуре на больших высотах.

На авиасалоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском покажут новую систему воздушных сигналов (СВС-Л), позволяющую снизить вероятность аварий и авиакатастроф. Об этом рассказал Николай Колесов, гендиректор концерна "Радиоэлектронные технологии", разработавшего новинку.

— Установка на самолёты и вертолёты СВС-Л предотвратит возможное обледенение устройства при низкой температуре на больших высотах, из-за чего часто происходит ошибка в измерении воздушной скорости, — объяснил он РИА "Новости".

По словам Колесова, система поможет предотвратить неправильные показания приборов в кабине и неполадки в работе автоматических систем управления полётом. Он добавил, что в новой системе впервые применён лазерный измеритель скорости, потребляющий меньше мощности для обогрева, чем приёмники полного давления, которыми сейчас оснащают самолёты и вертолёты.

Напомним, авиасалон МАКС-2019 пройдёт с 27 августа по 1 сентября в подмосковном Жуковском. На нём впервые представят самолёт Ил-112.