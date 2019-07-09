Более 400 пилотов отстранили от полётов в этом году после проверки прокуратуры

Причиной такого решения ведомства стали ненадлежащий уровень подготовки лётчиков и прочие нарушения.

Прокурорская проверка, которая в этом году была проведена в лётном составе авиакомпаний России, привела к отстранению от полётов 425 пилотов. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной на интернет-канале ведомства "Эфир".

— Подготовка пилотов является ключевым вопросом безопасности пассажирских перевозок, поэтому органы прокуратуры занимаются проверкой учебных заведений гражданской авиации, — отметил он.

После проверки была приостановлена также работа двух авиационных учебных центров, а Росавиация аннулировала 160 лётных свидетельств. Результаты проверки были направлены в Минтранс, Ространснадзор и Росавиацию.

В июне этого года пилотов сгоревшего в аэропорту Шереметьево лайнера Sukhoi SuperJet 100 отстранили от полётов из-за стресса.