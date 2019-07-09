Июнь этого года может быть признан самым жарким за всё время

Ранее в европейских странах были установлены высочайшие уровни опасности из-за жары.

Прошедший июнь может стать самым жарким месяцем в Северном полушарии за историю метеонаблюдений, рассказал на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Первые пять месяцев с января по май заняли третью строчку в списке самых жарких в Северном полушарии, уступив 2016 и 2017 годам. Через неделю, когда Гидрометцентр получит данные со всего мира, первое полугодие может подняться на вторую строчку за всю историю метеонаблюдений. А сам июнь может быть признан самым жарким за всё время.

— Июнь 2019 года может быть признан самым жарким за всю историю наблюдения в Северном полушарии... Сейчас ему составляет конкуренцию июнь 2016 года, — рассказал Вильфанд.

Ранее Лайф сообщал, что в Москве и по всей Центральной России вводили повышенные уровни опасности из-за жары, аналогичные меры были введены и в странах Европы.