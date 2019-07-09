Полиция и налоговики проводят проверку в офисе "Красное и белое" в Челябинске

По данным представителей компании, всю запрошенную информацию они полностью предоставляют.

В Челябинске в офисе компании "Красное и белое" полиция и сотрудники налоговой инспекции проводят проверку. Их цель — выявить деловые связи компании с одним из контрагентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании.

— В рамках проверки нашего кoнтрагента, для подтверждения деловых связей между ним и нами, у нас сегодня в офисе находятся проверяющие в лице правоохранительных структур и налоговой инспекции, — рассказали в компании.

Там добавили, что проверяющие ведут себя корректно. Вcю запрашиваемую информацию им предоставляют.

Как сообщал Лайф, в конце 2018 года работа сети "Красное и белое" была парализована из-за обысков. Продававшийся в сети алкоголь отправили на экспертизу качества, которая, впрочем, не выявила нарушений. А уже в январе текущего года владельцы группы компаний "Дикси" и компании "Альбион-2002" (сеть магазинов "Бристоль") Игорь Кесаев и Сергей Кациев договорились об объединении активов с владельцем крупнейшей в России сети алкомаркетов "Красное и белое" Сергеем Студенниковым.