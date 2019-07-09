Президент России Владимир Путин прибыл в Екатеринбург. Планируется, что российский лидер посетит Международную промышленную выставку ИННОПРОМ и II Глобальный саммит по производству и индустриализации (GMIS). На саммите поднимут такие темы, как природоподобные технологии, их внедрение в производство.

Затем глава государства отправится в Уральский федеральный университет имени Б.Н. Ельцина. Там Владимир Путин пообщается со студентами и аспирантами. Кроме того, президенту покажут инновационные разработки университета.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о посещении УрФУ, отмечал, что это "важный пункт" рабочей поездки лидера страны. Он напомнил, что в этом университете Владимир Путин ещё не был.