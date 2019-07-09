Минздрав не увидел оснований для отмены запрета на алкоэнергетики

Ранее СМИ сообщили, что спиртосодержащие напитки могут вернуться на прилавки российских магазинов.

Алкоэнергетики крайне негативно влияют на здоровье человека, и оснований для отмены запрета на их производство и продажу в России нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

— Основания для отмены действующего в настоящее время запрета производства и оборота алкогольной продукции, содержащей кофеин, отсутствуют, — говорится в пресс-релизе.

В ведомстве пояснили, что возврат данной продукции на российский рынок противоречил бы политике по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма в РФ. По оценке экспертов, снятие запрета больше всего скажется на молодёжи, среди которой алкоэнергетики пользовались популярностью из-за сравнительно низкой цены.

Напомним, Россия запретила продажу слабоалкогольных энергетиков в 2018 году. Накануне СМИ сообщили, что тонизирующие напитки могут вернуться на прилавки магазинов.