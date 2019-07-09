В приморском оздоровительном лагере массово отравились дети

Сейчас там осталось всего десять ребят, а в больнице, куда отвезли пострадавших, объявили карантин.

В детском лагере "Юный рыбак", расположенном недалеко от посёлка Преображение в Приморском крае, произошло массовое отравление детей, сообщает краевое Следственное управление Следственного комитета России.

Ведомство рассказывает, что из оздоровительного лагеря было госпитализировано сразу 67 детей. Поставлен предварительный диагноз у всех: "острая кишечная инфекция".

— Проблема с этим отравлением только одна: завтра смена заканчивается, но что будет с теми детьми, которые в больнице, неизвестно, — рассказала мама одного из отравившихся детей агентству Deita.

Несколько дней назад Лайф рассказывал, что воспитанники спортивной школы не добрались из детского оздоровительного лагеря в Анапе к себе в Сургут. Несколько человек отравились в вагоне-ресторане.