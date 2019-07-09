Скончался экс-президент Аргентины Фернандо де ла Руа

Экс-президент Аргентины Фернандо де ла Руа скончался сегодня в возрасте 81 года. За несколько часов до смерти его госпитализировали в клинику Alexander Fleming в Буэнос-Айресе из-за сердечной и почечной недостаточности.
Печальную новость сообщил в Twitter действующий президент страны Маурисио Макри. В Аргентине объявлен трёхдневный траур.
— Сожалею о смерти экс-президента Фернандо де ла Руа. Его путь как демократического политика заслуживает признания всех аргентинцев, — написал Макри.
Lamento el fallecimiento del ex presidente Fernando de la Rúa. Su trayectoria democrática merece el reconocimiento de todos los argentinos. Acompañamos a su familia en este momento.— Mauricio Macri (@mauriciomacri) 9 июля 2019 г.
Фернандо де ла Руа был президентом Аргентины с декабря 1999 года по декабрь 2001 года. Он ушёл в отставку досрочно из-за массовых беспорядков, возникших на фоне обострения экономического кризиса.
В конце июня скончался первый президент Черногории Момир Булатович.
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