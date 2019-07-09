Лавров прокомментировал идею Зеленского о встрече в новом формате в Минске

Министр отметил, что серьёзные предложения делаются сначала по дипломатическим каналам, а не через "Фейсбук".

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал инициативу украинского лидера Владимира Зеленского провести встречу глав Украины, России, США, Великобритании, Германии и Франции в Минске. Он заявил, что новые предложения по урегулированию конфликта на Украине имеют право на существование, но напомнил, что для этого уже существуют форматы "нормандской четвёрки" и минской контактной группы.

— Другие предложения, наверное, имеют право на существование, но, подчеркну, самое главное — упор надо делать на прямой диалог. Это сердцевина минских договорённостей, — заявил журналистам Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что механизм урегулирования украинского вопроса с помощью "нормандской четвёрки" и минской контактной группы одобрен Совбезом ООН и является "непосредственным инструментом, который необходимо использовать международному сообществу".

Также Лавров отметил, что серьёзные предложения "делаются сначала по дипломатическим каналам, а не публично через "Фейсбук". Но при этом глава МИД РФ заявил, что Россия готова рассмотреть конкретные предложения, "которые будут помогать выполнять резолюцию Совета Безопасности ООН, утвердившую минские договорённости, а не подменять эту резолюцию и сами минские договорённости".

Ранее инициативу Зеленского о встрече с Путиным в Минске поддержал президент Белоруссии Александр Лукашенко.