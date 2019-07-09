Кинолог рассказал, какого ухода потребует подаренный Путиным щенок

Ранее трёхмесячного ретривера глава государства передал 12-летнему ребёнку с аутизмом.

Бывший глава Российской кинологической федерации Александр Иншаков дал советы по уходу за золотистыми ретриверами. По его словам, собаку можно обучить базовым командам: "рядом", "ко мне", "гуляй".

Эта порода не служебная. Собаки спокойные и уравновешенные, хороши для всех членов семьи.

— Нужно как можно больше внимания уделять животному, почаще гулять и контактировать с ним. Но нельзя перегружать щенка, он должен расти и развиваться в меру своих возможностей, — рассказал кинолог в эфире НСН.

Ранее сообщалось, что 12-летний мальчик из Красноярска получил в подарок от президента РФ Владимира Путина щенка золотистого ретривера. У Арсения расстройство аутистического спектра. Мальчик зимой написал главе государства письмо с просьбой о собаке.