У SSJ-100 "Аэрофлота" при посадке в Шереметьево сработал датчик неисправности

На самолёте Sukhoi Superjet 100 российской компании "Аэрофлот" сработал датчик неисправности, когда он совершал посадку в московском аэропорту Шереметьево. Лайнер следовал рейсом SU 1231 Уфа — Москва.
— Самолёт Sukhoi Superjet 100 совершил посадку в столичном аэропорту Шереметьево. У самолёта сработал датчик неисправности системы наддува кабины, — передаёт ТАСС сообщение своего источника в экстренных службах.
Отмечается, что данные о пострадавших не поступали.
Напомним, ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров рассказал, что недавняя катастрофа Superjet 100 не снизила спрос на лайнер.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram