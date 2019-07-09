У SSJ-100 "Аэрофлота" при посадке в Шереметьево сработал датчик неисправности

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 Самолёт SSJ-100 компании "Аэрофлот". Фото © Flickr / Ignacio Ferre Pérez

Как сообщил источник в экстренных службах, информация о пострадавших не поступала.

На самолёте Sukhoi Superjet 100 российской компании "Аэрофлот" сработал датчик неисправности, когда он совершал посадку в московском аэропорту Шереметьево. Лайнер следовал рейсом SU 1231 Уфа — Москва.

— Самолёт Sukhoi Superjet 100 совершил посадку в столичном аэропорту Шереметьево. У самолёта сработал датчик неисправности системы наддува кабины, — передаёт ТАСС сообщение своего источника в экстренных службах.

Отмечается, что данные о пострадавших не поступали.

Напомним, ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров рассказал, что недавняя катастрофа Superjet 100 не снизила спрос на лайнер.

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