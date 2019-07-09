Зоозащитников возмутили "кровавые" селфи мясника из Симферополя

Молодой человек недоумевает, почему люди едят мясо, но делают вид, что не знают, как оно попадает на прилавки.

Мясника из Симферополя по имени Максим начали травить в соцсетях зоозащитники за то, что он выкладывает фото со своей работы. Особо они возмутились, когда помимо туш коров и свиней в его альбоме обнаружилась фотография оскальпированного котёнка. Лайфу молодой человек, которому в последнее время в комментариях желают "гореть в аду", рассказал, что это не его снимок, а старая фотография, найденная на просторах Сети.

— Это картинка из Интернета. Обычная картинка прошлого года ещё. Год назад я просто наткнулся на картинку с черепом кошки. Просто без каких-либо глупых и плохих мыслей добавил её на страницу себе в инстаграм, — уверяет Зинченко.

Сам он работает мясником уже пять лет и не может понять реакции пользователей соцсетей.

–– Не секрет, думаю, для людей, как мясо появляется на полках в магазине. Может быть, я открыл кому-то глаза, конечно, не знаю, но это часть моей работы — разделывать мясо! Этим я зарабатываю себе на жизнь, — рассказал Лайфу молодой человек.

Нужно отметить, что страницы Максима и в соцсети "ВКонтакте", и в "Инстаграме" заблокированы.

Ранее Лайф рассказывал, что мясники Франции попросили защиты от злобных веганов у государства. В стране мясные лавки забрасывают камнями, обливают витрины краской, имитирующей кровь, и наносят различные граффити.