Зоозащитников возмутили "кровавые" селфи мясника из Симферополя

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Молодой человек недоумевает, почему люди едят мясо, но делают вид, что не знают, как оно попадает на прилавки.

Мясника из Симферополя по имени Максим начали травить в соцсетях зоозащитники за то, что он выкладывает фото со своей работы. Особо они возмутились, когда помимо туш коров и свиней в его альбоме обнаружилась фотография оскальпированного котёнка. Лайфу молодой человек, которому в последнее время в комментариях желают "гореть в аду", рассказал, что это не его снимок, а старая фотография, найденная на просторах Сети.

<p>Комментарии к публикации Максима в &#34;Инстаграме&#34;</p>

Это картинка из Интернета. Обычная картинка прошлого года ещё. Год назад я просто наткнулся на картинку с черепом кошки. Просто без каких-либо глупых и плохих мыслей добавил её на страницу себе в инстаграм, — уверяет Зинченко.

Сам он работает мясником уже пять лет и не может понять реакции пользователей соцсетей.

–– Не секрет, думаю, для людей, как мясо появляется на полках в магазине. Может быть, я открыл кому-то глаза, конечно, не знаю, но это часть моей работы — разделывать мясо! Этим я зарабатываю себе на жизнь, — рассказал Лайфу молодой человек.

<p>Комментарии к публикации Максима в &#34;Инстаграме&#34;</p>

Нужно отметить, что страницы Максима и в соцсети "ВКонтакте", и в "Инстаграме" заблокированы.

Ранее Лайф рассказывал, что мясники Франции попросили защиты от злобных веганов у государства. В стране мясные лавки забрасывают камнями, обливают витрины краской, имитирующей кровь, и наносят различные граффити.

Автор:
ИК
Иван  Комогорцев
Соавторы:
Елизавета  Клопкова
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