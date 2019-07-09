Путин назвал мракобесием призывы отказаться от технологического прогресса

Российский лидер считает, что это позволит лишь "законсервировать ситуацию" и "создать локальное благополучие для избранных".

Президент РФ Владимир Путин назвал призывы отказаться от технологического прогресса ради сохранения природы мракобесием. Об этом глава государства сказал на пленарной сессии II Глобального саммита по производству и индустриализации (GMIS).

— Вместо разговора по существу по глобальной экологической и климатической повестке мы часто, к сожалению, наблюдаем откровенный популизм, спекуляции, а порой и, я не побоюсь этого слова, просто мракобесие, — обратился к участникам заседания Путин.

По мнению президента, отказ от технического прогресса в лучшем случае позволит "законсервировать ситуацию" и "создать локальное благополучие для избранных", в то время как сотни миллионов людей на планете должны будут смириться с отсутствием доступа к чистой воде, продовольствию, образованию, другим плодам цивилизации. Он подчеркнул, что экологические вопросы требуют глубокой и содержательной дискуссии.

Ранее глава государства рассказывал, что его сильно захватывают тема экологии и мероприятия, связанные с охраной животных.