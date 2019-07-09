"Много чести". Путин не будет настаивать на уголовном деле против Габунии

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Кроме того, российский лидер призвал не вводить санкции против Тбилиси из уважения к грузинскому народу.

Президент РФ Владимир Путин высказался о возможности возбуждения уголовного дела в отношении оскорбившего его тележурналиста "Рустави-2" Георгия Габунии.

Много чести — возбуждать против таких уголовные дела. Пусть вещает дальше, — заявил российский лидер, комментируя инициативу российских парламентариев завести дело на Габунию.

Как уже сообщал Лайф, Габуния в эфире "Рустави-2" высказал оскорбления в адрес руководства России. Из-за антироссийских настроений в Госдуме призвали ввести санкции против Тбилиси, запретив поставки вина, газированной воды и т.д. Кроме того, парламентарии призывали возбудить дело против журналиста "Рустави-2". Однако Путин, как уже сообщал Лайф, выступил против введения санкций в отношении Тбилиси из уважения в грузинскому народу.

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