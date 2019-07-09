Путин не намерен вводить санкции против Тбилиси из уважения к грузинскому народу

Российский лидер по-прежнему выступает за восстановление полноценных отношений между двумя странами и не склонен осложнять этот процесс.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не стал бы вводить санкции против Тбилиси из уважения к грузинскому народу. Он пояснил, что антироссийские настроения раздуваются людьми, которые наносят вред в первую очередь Грузии.

— Что касается различного рода санкций в отношении Грузии, я бы не стал этого делать именно из уважения к грузинскому народу, — заявил российский лидер.

Он добавил, что ради восстановления полноценных отношений между двумя странами он бы "не стал предпринимать ничего," что осложняло бы этот процесс.

Ранее Лайф сообщал, что правительство рассмотрит возможность введения запрета на импорт вина из Грузии. Позже депутаты Госдумы РФ приняли заявление, в котором рекомендовали кабмину рассмотреть вопрос применения широкого спектра экономических санкций в отношении Тбилиси и представить соответствующие предложения президенту.

Напомним, что уже приостановлено авиасообщение между Россией и Грузией. Причиной этому стали начавшиеся 20 июня в Тбилиси антироссийские акции.