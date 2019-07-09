Утопленника с гирей на шее вынесло на пляж в Крыму

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Фото © Flickr / Sean MacEntee

Тело убитого из воды вытащили отдыхавшие. Шокированные очевидцы вызвали полицейских.

На пляж в посёлке Николаевка в Крыму вынесло тело мужчины с привязанной к шее гирей. Следственное управление СКР по республике возбудило уголовное дело по статье "Убийство".

7 июля на береговой линии пляжа пгт Николаевка обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Тело обнаружили отдыхавшие. Они вытащили останки из воды и вызвали полицию. Уже установили личность утопленника, выясняются обстоятельства преступления.

Ранее сообщалось, что на берегу Балтийского моря волонтёрами было обнаружено тело пропавшей 12-летней девочки.

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