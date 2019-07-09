Мобильное приложение ЦБ научилось определять поддельные купюры

С помощью ПО также можно узнать информацию обо всех банкнотах, которые находятся в обращении, и их защитных признаках.

Мобильное приложение ЦБ РФ "Банкноты Банка России" получило новую функцию. Теперь оно может определять некоторые признаки поддельных банкнот номиналом 1000 и 5000 рублей выпуска 2010 года, а также номиналом 2000 рублей. Об этом сообщается на образовательном портале Центробанка "Финансовая культура".

Новая версия приложения сканирует банкноту с помощью камеры и определяет её номинал и год модификации, а затем сообщает, определены ли защитные признаки.

— Однако приложение не гарантирует подлинности купюр. В любом случае пользователю стоит также самостоятельно проверить другие признаки — те, которые можно определить на просвет и на ощупь, — предупредили в ЦБ.

Кроме того, в мобильном приложении есть информация обо всех банкнотах, которые находятся в обращении, и их защитных признаках.

Ранее сообщалось, что сторублёвые купюры начали покрывать лаком, чтобы продлить срок их службы.