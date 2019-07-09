Дедушка — о гибели внучки-гандболистки в Польше: Не знаю, что делать

Именно он воспитывал Екатерину. По каким-то причинам с родителями спортсменка не общалась.

Дедушка погибшей в Польше 20-летней российской гандболистки Екатерины Королёвой рассказал, что никакую официальную информацию о случившейся трагедии пока не получал. Больше всего его беспокоит вопрос, когда тело внучки доставят на родину.

— Не знаю, что делать вообще. Никто никакой информации не даёт: когда её привезут, куда её привезут и как, — рассказал он в беседе с "360".

Именно дедушка воспитывал Екатерину. С родителями она связь не поддерживала. По словам мужчины, у внучки всегда был твёрдый характер, она не уступала спортсменам-мужчинам.

Подруги погибшей рассказали, что девушка часто ездила на море и очень хорошо плавала. Они описывают Екатерину как улыбчивую и позитивную девушку, которая всегда готова была помочь.

Напомним, тело гандболистки нашли в водоёме рядом с игровыми кортами в Старе-Яблонки в Польше, где проходил чемпионат Европы по пляжному гандболу. По факту смерти Екатерины возбуждено уголовное дело по статье "Непреднамеренное убийство".