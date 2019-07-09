Мощное землетрясение в Калифорнии создало разлом, который виден из космоса

Несколько человек пострадали, около 200 тысяч местных жителей некоторое время оставались без электричества.

Мощное землетрясение магнитудой 7,1, которое произошло на юге американского штата Калифорния 6 июля, создало на поверхности Земли огромный разлом, который виден даже из космоса. Об этом сообщает портал SFGATE.

WATCH: The moment the earthquake was felt at the Morongo Casino in Cabazon, California pic.twitter.com/D5Cj42NHlV — BNO News (@BNONews) 6 июля 2019 г.

На спутниковых изображениях компании Planet Labs разлом виден почти над эпицентром землетрясения. Толчок произошёл на глубине восьми километров.

Это землетрясение стало вторым за неделю, которое произошло на юге штата. В результате несколько человек пострадало, около 200 тысяч местных жителей на время остались без электричества. Также из-за толчка появились трещины на дорогах Калифорнии. Власти даже закрыли одну из них для проведения ремонтных работ.

This photo was taken on 178 SW of Trona. The road is now closed for repairs. pic.twitter.com/TOuf6XlwgJ — USGS (@USGS) 6 июля 2019 г.

Ранее Лайф сообщал, что другое стихийное бедствие настигло Вашингтон. Там из-за сильнейшего ливня затопило Белый дом и метро.