Мощное землетрясение в Калифорнии создало разлом, который виден из космоса

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Несколько человек пострадали, около 200 тысяч местных жителей некоторое время оставались без электричества.

Мощное землетрясение магнитудой 7,1, которое произошло на юге американского штата Калифорния 6 июля, создало на поверхности Земли огромный разлом, который виден даже из космоса. Об этом сообщает портал SFGATE.

На спутниковых изображениях компании Planet Labs разлом виден почти над эпицентром землетрясения. Толчок произошёл на глубине восьми километров.

<p>Снимок после землетрясения. Фото © Twitter/Will4Planet</p>

<p>Снимок до землетрясения. Фото © Twitter/Will4Planet</p>

Это землетрясение стало вторым за неделю, которое произошло на юге штата. В результате несколько человек пострадало, около 200 тысяч местных жителей на время остались без электричества. Также из-за толчка появились трещины на дорогах Калифорнии. Власти даже закрыли одну из них для проведения ремонтных работ.

Ранее Лайф сообщал, что другое стихийное бедствие настигло Вашингтон. Там из-за сильнейшего ливня затопило Белый дом и метро.

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