В "Аэрофлоте" рассказали Лайфу подробности ЧП при посадке самолёта в Шереметьево

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Фото © Facebook/Аэрофлот

На борту самолёта "Аэрофлота", следовавшего из Уфы в Москву, во время полёта сработал датчик системы кондиционирования. Подробности инцидента Лайфу рассказали в пресс-службе авиакомпании.

— Во время полёта сработал датчик системы кондиционирования, — уточнил представитель авиакомпании.

Несмотря на проблему, самолёт совершил посадку в столичном аэропорту Шереметьево в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что у Sukhoi Superjet 100 во время посадки сработал датчик неисправности системы наддува кабины.

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