Путин заявил, что учебник по истории России и ФРГ укрепит доверие между народами

Научное издание позволит узнать много нового о событиях общего прошлого, считает глава государства.

Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что учебник "Россия — Германия. Вехи совместной истории и коллективной памяти. XVIII-XX века" укрепит доверие и понимание между народами двух стран. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

— Уверен, что данная публикация вызовет большой интерес со стороны учёных, преподавателей, студентов, а также любителей истории в России и Германии и, конечно, послужит укреплению доверия и взаимопонимания между народами двух стран, — заявил глава государства.

Он отметил работу немецких и российских специалистов, которые изучили огромный массив историко-­архивных материалов для создания трёхтомного издания, у которого нет аналогов. Президент считает, что учебник позволит узнать много нового о событиях общего прошлого и сопоставить различные точки зрения и оценки.

Путин рассказал, что уникальный научный труд стал результатом многолетних усилий совместной комиссии по изучению новейшей истории российско-германских отношений, которая работает под патронатом президента РФ и немецкого канцлера. Российский лидер также поблагодарил всех, кто принимал участие в выпуске издания.

Ранее сообщалось, что Путин поприветствовал участников Всероссийского образовательного форума "Территория инициативной молодёжи "Бирюса- 2019".