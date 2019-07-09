В Челябинске бывший зэк убил молодую маму, помогавшую нянчить его ребёнка

У неё остался четырёхлетний сын. Преступник арестован, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

В Ленинском районе Челябинска мужчина, который ранее был судим, ударил ножом в горло 25-летнюю женщину. Об этом сообщает 74.ru.

Оказалось, что убитая и подозреваемый распивали спиртные напитки в одном из домов, потом вместе вышли на улицу, где мужчина нанёс удар. Сообщается, что они были хорошо знакомы. Девушка дружила с женой убийцы, помогала ей присматривать за новорождённым ребёнком. У неё самой остался четырёхлетний сын.

Мужчина задержан и содержится в СИЗО. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Отмечается, что ранее привлекался к ответственности, в том числе за изнасилование.

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