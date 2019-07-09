Путину показали радиоуправляемый БелАЗ и российский умный дом

Президент РФ Владимир Путин на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге ознакомился с уникальными разработками, созданными отечественными компаниями. Ему продемонстрировали множество инновационных проектов в различных областях.

На стенде Минпромторга главе государства показали мобильную операционную систему под названием "Аврора". Также Путин ознакомился с системой умный дом SmartFlat и понаблюдал за дистанционным управлением 120-тонным самосвалом БелАЗ, находящемся на полигоне Жодино в Белоруссии.

Помимо этого президенту продемонстрировали разработки, созданные при поддержке УрФУ или его учёных. Среди них — бионический протез голени с возможностью интуитивного управления и уникальный сверхгидрофобный гель, способный придавать водоотталкивающие свойства самым разным материалам.

Внимание российского лидера привлекли несколько разработок, включая портативную автомобильную камеру ночного видения, которая выводит проекцию изображения на лобовое стекло. Создатели сообщили, что её уже закупила Росгвардия.