"Летит и плавится". Путин рассказал об эффекте эскимо у ядерного "Авангарда"

Российский лидер отметил, что уникальную гиперзвуковую систему удалось создать благодаря новым материалам.

Президент РФ во время встречи со студентами Уральского федерального университета заявил, что аналогов ракетного комплекса "Авангард" в мире нет, а если и появятся в других странах, то только через несколько лет.

— Одна из наших новейших разработок, очень перспективных, не имеющих аналогов в мире вообще, — это наша ракетная система "Авангард". Аналогов нет! Они, наверное, появятся через несколько лет, но пока нет ни у кого, — сказал президент.

Российский лидер объяснил, что ракету удалось создать благодаря появлению новых материалов. В процессе полёта температура её боевого блока достигает трёх тысяч градусов. Президент напомнил, что температура на поверхности солнца — шесть тысяч градусов. Поэтому система работает по "эффекту эскимо: летит и плавится". Но при этом сигнал управления проходит и изделие держит нужную температуру нужное время.

Ранее Лайф сообщал, что Путин назвал мракобесием призывы отказаться от технологического прогресса.