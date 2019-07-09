"Летит и плавится". Путин рассказал об эффекте эскимо у ядерного "Авангарда"

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Боевой блок ракеты "Авангард". Кадр из видео Минобороны РФ

Российский лидер отметил, что уникальную гиперзвуковую систему удалось создать благодаря новым материалам.

Президент РФ во время встречи со студентами Уральского федерального университета заявил, что аналогов ракетного комплекса "Авангард" в мире нет, а если и появятся в других странах, то только через несколько лет.

Одна из наших новейших разработок, очень перспективных, не имеющих аналогов в мире вообще, — это наша ракетная система "Авангард". Аналогов нет! Они, наверное, появятся через несколько лет, но пока нет ни у кого, — сказал президент.

Российский лидер объяснил, что ракету удалось создать благодаря появлению новых материалов. В процессе полёта температура её боевого блока достигает трёх тысяч градусов. Президент напомнил, что температура на поверхности солнца — шесть тысяч градусов. Поэтому система работает по "эффекту эскимо: летит и плавится". Но при этом сигнал управления проходит и изделие держит нужную температуру нужное время.

Ранее Лайф сообщал, что Путин назвал мракобесием призывы отказаться от технологического прогресса.

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