Путин не доволен уровнем бюрократизации при выводе лекарств на рынок

Глава государства поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой обратить внимание на эту проблему.

Президент России Владимир Путин согласен с необходимостью ускоренного вывода некоторых фармпрепаратов на рынок. Об этом он заявил в ходе встречи со студентами Уральского федерального университета. Один из них, к частности, выразил обеспокоенность, что некоторые "короткоживущие" препараты добираются до пациентов с задержкой из-за бюрократии.

— Согласен, это проблема. У нас очень забюрокраченный процесс вывода на рынок вообще лекарственных препаратов и отечественных в том числе, — указал глава государства.

Говоря о радиофармпрепаратах, Путин подчеркнул их уникальность. Они используются в кардиологии, онкологи и действенны для ранней диагностики заболеваний. По мнению президента, они должны быть эффективно и максимально быстро использованы. Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой обратить внимание на эту проблему и "обязательно отреагировать".

Ранее стало известно, что в России проходят клинические испытания первой отечественной вакцины от полиомиелита, ранее закупавшейся за рубежом.