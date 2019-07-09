"Кусай! Молодец!" Путин покормил карапуза кексом — видео

Президент РФ Владимир Путин встретился с многодетной семьёй Сыропятовых из Свердловской области, которая была награждена орденом "Родительская слава". Во время чаепития глава государства покормил кексом самого младшего члена семьи — полугодовалого мальчика.

Во время разговора взрослых маленький участник встречи был занят этим лакомством. Затем он чуть не выронил угощение, но президент его удержал и сам покормил карапуза со словами: "Кусай! Молодец!". К слову, малыш — тёзка главы государства — его тоже зовут Владимир.

На чаепитии многодетная мама Лилия поблагодарила Путина за оказанную финансовую помощь. Она рассказала, что семья, в которой воспитывается десять детей, смогла купить дом побольше и уже переехала.

Напомним, президент России Владимир Путин вручил многодетным семьям ордена "Родительская слава" 30 мая. Выступая перед собравшимися, глава государства заявил, что власти продолжат поддержку многодетных семей.