Путин выступил за конкурсы для молодых учёных, претендующих на руководящие посты

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Президент России Владимир Путин. Фото © Официальный сайт Кремля

Российский лидер привёл в пример успешный опыт проведения конкурса "Лидеры России", участники которого демонстрируют хорошее продвижение в карьере.

Президент России Владимир Путин поддержал идею создания конкурса для молодых учёных по аналогии с конкурсом "Лидеры России". Об этом глава государства заявил на встрече со студентами и аспирантами Уральского федерального университета имени Б.Н. Ельцина.

Во время встречи президента с молодыми исследователями к нему обратилась победитель Международного инженерного чемпионата CASE-IN платформы "Россия — страна возможностей" по направлению "Металлургия" Инна Насчетникова. Она отметила, что в научной сфере обычные менеджеры вряд ли могут быть управленцами. Но для продвижения учёных на руководящие посты в научных и образовательных учреждениях нужен специальный конкурс, выступила с предложением девушка.

Идея хорошая, надо только определиться не с самим порядком проведения, нужно определиться с результатами, — ответил Владимир Путин.

В качестве позитивного примера президент привёл опыт проведения конкурса "Лидеры России", участники которого, показав хорошие результаты, получают продвижение по карьере.

Здесь тоже нужно будет выстроить эту работу, но сама по себе идея, мне кажется, очень правильная, хорошее предложение, попробуем реализовать, — сказал президент.

Как сообщал Лайф, также в ходе рабочей поездки в Екатеринбург президент РФ побывал на выставке "Иннопром", где ознакомился с уникальными разработками, созданными отечественными компаниями. В частности, Владимиру Путину продемонстрировали радиоуправляемый БелАЗ и российский умный дом.

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