Путин выступил за конкурсы для молодых учёных, претендующих на руководящие посты

Российский лидер привёл в пример успешный опыт проведения конкурса "Лидеры России", участники которого демонстрируют хорошее продвижение в карьере.

Президент России Владимир Путин поддержал идею создания конкурса для молодых учёных по аналогии с конкурсом "Лидеры России". Об этом глава государства заявил на встрече со студентами и аспирантами Уральского федерального университета имени Б.Н. Ельцина.

Во время встречи президента с молодыми исследователями к нему обратилась победитель Международного инженерного чемпионата CASE-IN платформы "Россия — страна возможностей" по направлению "Металлургия" Инна Насчетникова. Она отметила, что в научной сфере обычные менеджеры вряд ли могут быть управленцами. Но для продвижения учёных на руководящие посты в научных и образовательных учреждениях нужен специальный конкурс, выступила с предложением девушка.

— Идея хорошая, надо только определиться не с самим порядком проведения, нужно определиться с результатами, — ответил Владимир Путин.

В качестве позитивного примера президент привёл опыт проведения конкурса "Лидеры России", участники которого, показав хорошие результаты, получают продвижение по карьере.

— Здесь тоже нужно будет выстроить эту работу, но сама по себе идея, мне кажется, очень правильная, хорошее предложение, попробуем реализовать, — сказал президент.

Как сообщал Лайф, также в ходе рабочей поездки в Екатеринбург президент РФ побывал на выставке "Иннопром", где ознакомился с уникальными разработками, созданными отечественными компаниями. В частности, Владимиру Путину продемонстрировали радиоуправляемый БелАЗ и российский умный дом.