ЦОДД обнародовал места расположения всех дорожных камер в Москве

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Фото © Агентство городских новостей "Москва".

Оказалось, что их более двух тысяч. Размещение указано вплоть до номера ближайшего дома.

Центр организации дорожного движения Москвы (ЦОДД) разместил в открытом доступе список всех дорожных камер фотовидеофиксации в столице.

Адреса расположения всех камер фотовидеофиксации теперь на нашем сайте (без СМС и регистрации). P.S. Кстати, это был не секрет. Камеры отлично видно издалека, и каждый навигатор о них знает,— написали сотрудники ЦОДД в Twitter.

Ранее президент России Владимир Путин выступил на Госсовете по вопросам развития сети автомобильных дорог и обеспечения безопасности дорожного движения, где призвал не прятать камеры фиксации нарушений. Ведь они не призваны пополнить казну через выписывание штрафов, а созданы, чтобы поднять дисциплину у водителей и снизить аварийность.

Ранее в ЦОДД рассказали, что каждая машина на дорогах Москвы попадает в среднем в поле зрения 14 камер. Благодаря им угонов стало в три раза меньше.

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